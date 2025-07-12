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  • Босс «Кристал Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость, мы опустошены. Это как выиграть в лотерею и не получить ничего. Рассматриваем разные варианты, апелляция – один из них»
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Босс «Кристал Пэлас» Пэриш об исключении из ЛЕ: «Ужасная несправедливость, мы опустошены. Это как выиграть в лотерею и не получить ничего. Рассматриваем разные варианты, апелляция – один из них»

Стив Пэриш назвал несправедливостью исключение «Кристал Пэлас» из Лиги Европы.

Ранее стало известно, что УЕФА не пустил клуб в ЛЕ из-за «Лиона» – у них был один владелец до июня. «Пэлас» выступит в Лиге конференций. 

«Мы опустошены. Больше всего – из-за болельщиков. Думаю, все фанаты футбола должны быть опустошены из-за этого вместе с нами. Это ведь была мечта.

Ты выигрываешь кубок, первый трофей в истории клуба. Кто-то сказал мне: «Это как выиграть в лотерею, подойти за наградой – и не получить ничего».

Это плохой день для футбола. Большинство здравомыслящих фанатов поймет, что это ужасная несправедливость. И я надеюсь, кто-то все же сможет вмешаться, потому что никто в футболе не хочет видеть такие ситуации. Даже УЕФА.

Когда клуб, который честно пробился в турнир, вылетает из него из-за самой нелепой технической формальности, какую только можно представить, – это абсурд.

Мы рассматриваем все возможные варианты, и апелляция – один из них. Хотя сейчас нам бы больше хотелось, чтобы кто-то просто вмешался в этот процесс», – сказал председатель правления клуба Стив Пэриш.

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
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