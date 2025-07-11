«Реал» продал 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 5 млн евро и 50% при перепродаже. Отступные – 40 млн евро
Вингер «Реала» Виктор Муньос перешел в «Осасуну».
Мадридский клуб объявил о трансфере и пожелал удачи футболисту.
«Реал» получит за 21-летнего испанца 5 млн евро и 50% от суммы будущей перепродажи, сообщила «Осасуна». Сумма отступных в 5-летнем контракте – 40 млн евро.
В прошлом сезоне Муньос провел за «Реал» 4 матча, не отметившись результативными действиями. В 34 играх за «Реал Б» в 3-й лиге у него 11 голов и 7 ассистов.
Фанаты «Реала» оскорбляли Муньоса в соцсетях после промаха в класико на 89-й минуте
Кто выиграет Суперкубок России?5248 голосов
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Осасуны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости