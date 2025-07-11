«Реал» продал 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 5 млн евро и 50% при перепродаже. Отступные – 40 млн евро

Вингер «Реала» Виктор Муньос перешел в «Осасуну».

Мадридский клуб объявил о трансфере и пожелал удачи футболисту.

«Реал» получит за 21-летнего испанца 5 млн евро и 50% от суммы будущей перепродажи, сообщила «Осасуна ». Сумма отступных в 5-летнем контракте – 40 млн евро.

В прошлом сезоне Муньос провел за «Реал» 4 матча, не отметившись результативными действиями. В 34 играх за «Реал Б» в 3-й лиге у него 11 голов и 7 ассистов.

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