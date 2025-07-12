«Порту» выкупил 100% прав на Агехову у «Атлетико». Форвард стал вторым бомбардиром лиги Португалии в прошлом сезоне

«Порту» полностью выкупил права на Саму Агехову у «Атлетико».

После первоначального трансфера игрока у португальского клуба было лишь 50% прав. В начале мая он приобрел еще 15% за 5 млн евро.

Теперь же «Порту» воспользовался второй опцией выкупа, предусмотренной в контракте, приобретя дополнительные 15% экономических прав на игрока за ту же сумму. Переговоры с «Атлетико » продолжились, и «Порту» приобрел оставшиеся 20% прав за 7 миллионов евро.

Таким образом, португальцы теперь полностью владеют правами на Агехову .

С момента перехода в «Порту» 21-летний форвард провел 45 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи. В декабре он был признан лучшим нападающим и игроком месяца в чемпионате.

По итогам первого сезона в португальском клубе Саму стал вторым бомбардиром чемпионата (19 голов) и Лиги Европы (6 голов).