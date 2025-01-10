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Матч «Лейкерс» – «Хорнетс» перенесен из-за пожара в Лос-Анджелесе. Огонь уничтожил дом Джей Джей Редика

НБА перенесла один из матчей в связи с чрезвычайной ситуацией.

Встречу регулярного чемпионата «Лейкерс» – «Хорнетс» пришлось отложить из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе.

Пожар в Лос-Анджелесе может стать самым дорогим и разрушительным в истории Калифорнии. По предварительной оценке, общий ущерб и экономические потери от него составляют более 50 миллиардов долларов.

Тысячи зданий были повреждены огнем или разрушены, в этот список попал и дом главного тренера «озерников» Джей Джей Редика. Более 100 000 человек эвакуированы. 

В Лос-Анджелесе пожары. Под угрозой игры НХЛ, НБА и стадион, где проходил финал ЧМ-1994

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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