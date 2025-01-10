Матч «Лейкерс» – «Хорнетс» перенесен из-за пожара в Лос-Анджелесе. Огонь уничтожил дом Джей Джей Редика
НБА перенесла один из матчей в связи с чрезвычайной ситуацией.
Встречу регулярного чемпионата «Лейкерс» – «Хорнетс» пришлось отложить из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе.
Пожар в Лос-Анджелесе может стать самым дорогим и разрушительным в истории Калифорнии. По предварительной оценке, общий ущерб и экономические потери от него составляют более 50 миллиардов долларов.
Тысячи зданий были повреждены огнем или разрушены, в этот список попал и дом главного тренера «озерников» Джей Джей Редика. Более 100 000 человек эвакуированы.
В Лос-Анджелесе пожары. Под угрозой игры НХЛ, НБА и стадион, где проходил финал ЧМ-1994
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем