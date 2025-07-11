Угальде вернулся в расположение «Спартака»
Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» после отпуска.
Красно-белые в соцсетях опубликовали фото форварда на базе в Тарасовке.
Угальде присоединился к «Спартаку» с некоторой задержкой из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, где он с Коста-Рикой дошел до четвертьфинала.
В прошлом сезоне 23-летний Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами.
Кто выиграет Суперкубок России?5249 голосов
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости