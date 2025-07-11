Угальде вернулся в расположение «Спартака»

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» после отпуска.

Красно-белые в соцсетях опубликовали фото форварда на базе в Тарасовке.

Угальде присоединился к «Спартаку » с некоторой задержкой из-за участия в Золотом кубке КОНКАКАФ, где он с Коста-Рикой дошел до четвертьфинала.

В прошлом сезоне 23-летний Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами.