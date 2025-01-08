Кубок мира. Спринт. Кузьмина стартует 4-й, Тандревольд – 23-й, Эльвира Оберг – 40-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 58-й, Пройс – 64-й

Пройс, Симон и Тандревольд выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25 4-й этап Оберхоф, Германия Женщины Спринт Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. Старт-лист 4. Анастасия Кузьмина (Словакия) 20. Лена Хекки -Гросс (Швейцария) 23. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) 24. Анамария Лампич (Словения) 25. Гру Рандбю (Норвегия) 29. Ида Лиен (Норвегия) 34. Юлия Таннхаймер (Германия) 36. Марен Киркеэйде (Норвегия) 40. Эльвира Оберг (Швеция) 42. Селина Гротиан (Германия) 43. Ханна Оберг (Швеция) 44. Лу Жанмонно (Франция) 46. Элла Халварссон (Швеция) 48. Осеан Мишлон (Франция) 50. Суви Минккинен (Финляндия) 52. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 54. Ванесса Фойгт (Германия) 56. Анна Магнуссон (Швеция) 58. Жюлия Симон (Франция) 60. Доротея Вирер (Италия) 62. Жанна Ришар (Франция) 64. Франциска Пройс (Германия) 72. Юни Арнеклейв (Норвегия) 75. София Шнайдер (Германия) Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе