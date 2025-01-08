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Кубок мира. Спринт. Кузьмина стартует 4-й, Тандревольд – 23-й, Эльвира Оберг – 40-й, Жанмонно – 44-й, Симон – 58-й, Пройс – 64-й

Пройс, Симон и Тандревольд выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

Начало – 16:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

4. Анастасия Кузьмина (Словакия)

20. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

23. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

24. Анамария Лампич (Словения)

25. Гру Рандбю (Норвегия)

29. Ида Лиен (Норвегия)

34. Юлия Таннхаймер (Германия)

36. Марен Киркеэйде (Норвегия)

40. Эльвира Оберг (Швеция)

42. Селина Гротиан (Германия)

43. Ханна Оберг (Швеция)

44. Лу Жанмонно (Франция)

46. Элла Халварссон (Швеция)

48. Осеан Мишлон (Франция)

50. Суви Минккинен (Финляндия)

52. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

54. Ванесса Фойгт (Германия)

56. Анна Магнуссон (Швеция)

58. Жюлия Симон (Франция)

60. Доротея Вирер (Италия)

62. Жанна Ришар (Франция)

64. Франциска Пройс (Германия)

72. Юни Арнеклейв (Норвегия)

75. София Шнайдер (Германия)

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Швейцарии жен
logoВанесса Фойгт
logoФранциска Пройс
logoсборная Германии жен
результаты
logoсборная Словакии жен
logoЖанна Ришар
logoЛена Хекки-Гросс
logoАнамария Лампич
logoАнна Магнуссон
logoсборная Словении жен
logoОсеан Мишлон
logoсборная Норвегии жен
logoЮни Арнеклейв
logoСуви Минккинен
logoСелина Гротиан
logoЭльвира Оберг
logoЮлия Таннхаймер
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoКубок мира по биатлону
logoЭлла Халварссон
logoАнастасия Кузьмина
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швеции жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoДоротея Вирер
logoИда Лиен
logoМарен Киркеэйде
logoГру Рандбю
logoСофия Шнайдер
logoХанна Оберг
спринт (жен)
logoЛу Жанмонно
logoсборная Италии жен
logoсборная Франции жен
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