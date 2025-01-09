«Барса» с «Реалом» в 3-й раз подряд разыграют Суперкубок Испании. Мадридцы вышли в 5 из 6 финалов при новом формате
«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Суперкубка Испании в 3-й раз подряд.
Мадридский клуб обыграл «Мальорку» со счетом 2:0 в полуфинале турнира. Ранее «Барса» победила «Атлетик» со счетом 2:0.
«Реал» встретится с каталонцами в финале Суперкубка Испании в третий раз подряд. Мадридский клуб выигрывал трофей в 2024 году. В 2023-м обладателем Суперкубка стала «Барселона».
Кроме того, «Мадрид» выходит в финал турнира 5 раз из 6 при новом формате, когда трофей разыгрывается между 4 командами. 3 из 4 последних финалов, в которых он принимал участие, «Реал» выиграл.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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