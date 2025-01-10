Дариус Гарлэнд набрал 40 очков и 9 передач, «Кавальерс» одержали 12-ю победу подряд
Дариус Гарлэнд помог «Кавальерс» одержать очередную победу.
Разыгрывающий набрал 40 очков и 9 передач, «Кливленд» справился с «Торонто» (132:126), одержав 12-ю победу подряд.
За 36 минут Гарлэнд реализовал 14 из 22 с игры и 8 из 9 с линии. В его активе также 2 подбора и 2 перехвата.
Клуб из Огайо возглавляет таблицу НБА с результатом 33-4.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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