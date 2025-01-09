Модель Кремлеву, обвинявшую Тео в изнасиловании в 2017-м, приговорили к 6 месяцам тюрьмы условно за клевету

Модель приговорили к условному тюремному сроку за клевету о Тео Эрнандесе.

В июне 2017 года, перед переходом Тео из «Атлетико » в «Реал », российско-испанская модель Луиза Кремлева обвинила защитника, сейчас играющего за «Милан », в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье.

По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотическими веществами, но в крови Кремлевой не было обнаружено наркотиков.

Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, однако Эрнандес утверждал, что все произошло по согласию – с защитника сняли все обвинения. Впоследствии Кремлевой были предъявлены обвинения в клевете, а в 2024 году она предстала перед судом .

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, Кремлева признала свою вину, она заключила мировое соглашение.

Модель приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, она будет выплачивать по 10 евро штрафа в течение 6 месяцев.