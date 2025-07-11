Эланга за 55 млн фунтов перешел в «Ньюкасл» из «Ноттингема»

Энтони Эланга перешел в «Ньюкасл» из «Ноттингема».

С 23-летним полузащитником подписали долгосрочный контракт. Сумма сделки составила 55 млн фунтов, как сообщалось ранее.

В прошлом сезоне Энтони Эланга забил 6 голов и сделал 11 передач в 38 матчах АПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .