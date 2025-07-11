«Галатасарай» предложил «Наполи» 75 млн евро за Осимхена – 40 сразу и 35 в рассрочку
«Галатасарай» сделал «Наполи» новое предложение по Виктору Осимхену.
Ранее неаполитанцы отказались продавать форварда за 70 млн евро.
Теперь «Галатасарай» предлагает 75 млн евро, из которых 40 млн – сразу, а 35 млн – в рассрочку, сообщает Фабрицио Романо. Решение снова остается за «Наполи».
Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне – в 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику нападающего можно найти здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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