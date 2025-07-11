«Галатасарай» предложил «Наполи» 75 млн евро за Осимхена – 40 сразу и 35 в рассрочку

«Галатасарай» сделал «Наполи» новое предложение по Виктору Осимхену.

Ранее неаполитанцы отказались продавать форварда за 70 млн евро.

Теперь «Галатасарай» предлагает 75 млн евро, из которых 40 млн – сразу, а 35 млн – в рассрочку, сообщает Фабрицио Романо . Решение снова остается за «Наполи ».

Осимхен выступал за «Галатасарай » на правах аренды в минувшем сезоне – в 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Статистику нападающего можно найти здесь .