«Комо» за 20 млн евро купил Кюна у «Селтика». У вингера 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии
Николас-Геррит Кюн присоединился к «Комо».
Итальянский клуб объявил о трансфере 25-летнего вингера «Селтика». С ним подписали контракт до 2029 года.
Сумма трансфера, как сообщалось, составляет 20 миллионов евро.
Немец отказался от варианта с «Лейпцигом», чтобы присоединиться к «Комо» и тренеру Сеску Фабрегасу.
В прошлом сезоне Николас-Геррит Кюн забил 13 голов и сделал 9 передач в 32 матчах чемпионата Шотландии.
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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Комо»
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