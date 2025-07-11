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«Комо» за 20 млн евро купил Кюна у «Селтика». У вингера 13+9 в прошлом сезоне в Шотландии

Николас-Геррит Кюн присоединился к «Комо».

Итальянский клуб объявил о трансфере 25-летнего вингера «Селтика». С ним подписали контракт до 2029 года.

Сумма трансфера, как сообщалось, составляет 20 миллионов евро.

Немец отказался от варианта с «Лейпцигом», чтобы присоединиться к «Комо» и тренеру Сеску Фабрегасу.

В прошлом сезоне Николас-Геррит Кюн забил 13 голов и сделал 9 передач в 32 матчах чемпионата Шотландии.

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ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Комо»
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