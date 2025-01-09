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  • «Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
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«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)

«Зенит» следит за 19-летним вингером Алиссоном из «Атлетико Минейро».

Как сообщает журналист Марко Гевеш из Bica Galo, молодой бразилец привлек внимание скаутов «Зенита» и может получить предложение от команды из Санкт-Петербурга.

В российском клубе придерживаются идеи подписывать молодых игроков со всего мира, развивать их, а затем продавать дороже в более крупные клубы Европы.

Утверждается, что такой же план был с Юри Алберто, который в итоге был арендован, а затем выкуплен «Коринтиансом». Сейчас «Зенит» пытается повторить эту формулу с Педро.

Transfermarkt оценивает Алиссона в 4,5 млн евро. В 41 матче за «Атлетико Минейро» бразилец забил 3 гола, сделал 1 ассист и заработал 4 желтые карточки.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Марко Гевеша
logoЗенит
возможные трансферы
logoПедро дос Сантос
logoАтлетико Минейро
logoЮри Алберто
logoпремьер-лига Россия
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