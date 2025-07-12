«Бенфика» хочет купить 50% прав на Феликса не дороже 20 млн евро. Хавбек согласен на существенное понижение зарплаты (O Jogo)
«Бенфика» и «Челси» продолжают переговоры о трансфере Жоау Феликса.
Как сообщает O Jogo, португальский клуб не намерен платить «Челси» более 20 миллионов евро за 50% прав на игрока, проведшего вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Милане».
Сам Феликс хочет вернуться в родной клуб и уже сообщил президенту «Бенфики» Рую Коште, что готов пойти на существенное снижение зарплаты.
В 41 матче во всех турнирах за «Челси» и «Милан» на счету полузащитника 10 голов и 3 ассиста.
Кто выиграет Суперкубок России?5251 голос
Краснодар
ЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: O Jogo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости