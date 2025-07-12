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«Бенфика» хочет купить 50% прав на Феликса не дороже 20 млн евро. Хавбек согласен на существенное понижение зарплаты (O Jogo)

«Бенфика» и «Челси» продолжают переговоры о трансфере Жоау Феликса.

Как сообщает O Jogo, португальский клуб не намерен платить «Челси» более 20 миллионов евро за 50% прав на игрока, проведшего вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Милане».

Сам Феликс хочет вернуться в родной клуб и уже сообщил президенту «Бенфики» Рую Коште, что готов пойти на существенное снижение зарплаты. 

В 41 матче во всех турнирах за «Челси» и «Милан» на счету полузащитника 10 голов и 3 ассиста.

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: O Jogo
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