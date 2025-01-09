«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Мальоркой» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Победитель встречи сыграет в финале с «Барселоной».