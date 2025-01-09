Лапорта кричал «сукины дети» и пинал ногами предметы в ложе короля Абдаллы, узнав, что «Барсе» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

Жоан Лапорта бурно отреагировал на регистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих футболистов на вторую часть сезона.

По информации Marca, президент «блауграны», посещавший матч Суперкубка Испании с «Атлетиком » (2:0) в Саудовской Аравии, несколько раз закричал «сукины дети», находясь в ложе короля Абдаллы (шестой король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд – Спортс’‘).

Также сообщается, что Лапорта спросил у прибывших председателей территориальных органов власти, кто они такие, что сопровождалось новыми криками и оскорблениями «бесстыжих людей», «к удивлению и возмущению присутствующих».

Кроме того, президент «Барселоны» даже начал пинать некоторые предметы в помещении, о чем так же рассказали свидетели произошедшего.

Лапорта обнялся со своим советником и громко закричал, узнав о разрешении зарегистрировать Ольмо и Виктора

«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл