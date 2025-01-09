НХЛ. «Питтсбург» примет «Эдмонтон», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Тампа» сыграет с «Бостоном»

«Питтсбург» принимает «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс » сыграют против «Нью-Джерси », «Бостон » в гостях у «Тампы », «Миннесота » встретится с «Колорадо».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

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