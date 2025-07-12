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Семин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это не пойдет на благо российскому футболу. У «Барсы» была такая же ситуация: говорили о каких-то махинациях»

Юрий Семин прокомментировал исключение «Торпедо» из Мир РПЛ.

«Я считаю, что в этом решении КДК РФС до справедливости очень далеко. В чем вина самого клуба, в котором играли Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов? Это вина отдельных людей, которые обвиняются в каких-то нарушениях. Но это ведь еще надо доказать.

А в чем вина футболистов и болельщиков? «Торпедо» – исторически очень важный клуб для нашего футбола. Я думаю, что это скоропалительное решение, и оно не пойдет во благо «Торпедо» и всему российскому футболу.

Приведу такой пример: год назад в испанском футболе была такая же ситуация с «Барселоной». Тогда говорили, что клуб завязан в каких-то судебных махинациях и вопросах. Но клуб же не дисквалифицировали, в конечном итоге разобрались, что у президента «Барселоны» и членов судейского комитета не было никаких отношений. И пока шли все эти разбирательства, клуб ведь не тронули.

Это точно такая же история, как с «Торпедо». Но «Барселона» ведь осталась, никто не говорил, что ее надо перевести в другую лигу. Разбирались с определенными людьми – и разобрались», – сказал экс-тренер «Локомотива».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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