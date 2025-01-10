Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 44 очка в 39 играх
Артемий Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Девилс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 44 (17+27) балла в 39 играх при полезности «минус 7».
Сегодня Артемий (20:24, 2:33 – в большинстве, «0») 4 раза бросил в створ и 1 раз промахнулся, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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