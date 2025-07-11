Дмитрий Черышев: «Спартаку» бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Я бы попробовал подписать Джейми. Он более гибкий, умеет играть в футбол»

Дмитрий Черышев считает, что «Спартаку» подошел бы Джейми Варди.

«Я бы на месте «Спартака » попробовал подписать Варди вместо Заболотного. Да, Антон в некоторых матчах хорошо проявил себя. Но Варди – человек с именем. Этот переход повысил бы интерес к нашей лиге.

Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю. Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут еще романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.

Заболотный впишется в красивую игру? Он будет бороться, может придержать мяч, завершить, а Варди более гибкий. Он умеет играть в футбол», – сказал бывший главный тренер «Шинника».

Напомним, Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля на правах свободного агента. Варди покинул «Лестер» по окончании прошлого сезона АПЛ.