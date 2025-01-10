Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в матче с «Вегасом». У него 20 игр на ноль в регулярках НХЛ из 222 всего
Илья Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков в матче с «Вегасом».
Вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой по итогам игры с «Голден Найтс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне в активе 29-летнего россиянина стало 13 побед в 30 играх при 90,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,83.
За карьеру в рамках регулярок лиги у Сорокина 20 матчей на ноль из 222 всего. Среди действующих вратарей отметки 20 сухих матчей быстрее достиг только Джонатан Куик («Рейнджерс», за 214 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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