Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов на международные турниры

Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов к соревнованиям.

Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Формирование положительного имиджа Российской Федерации в международном спортивном сообществе как государства, имеющего высокие спортивные достижения, ведущего активную борьбу с допингом и обеспечивающего исчерпывающие условия для развития всех видов спорта, включая:

– развитие международного спортивного сотрудничества на условиях, обеспечивающих равноправное и взаимовыгодное многостороннее сотрудничество, а также полноценную защиту национальных интересов Российской Федерации;

– проведение на высоком организационном уровне крупных международных физкультурных и спортивных мероприятий;

– снятие всех ограничений по допуску российских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях;

– вхождение олимпийской сборной команды Российской Федерации в тройку лидеров в неофициальном общекомандном зачете к 2030 году.

Несмотря на изоляцию Российской Федерации от участия в международных спортивных соревнованиях в ряде видов спорта и спортивных дисциплин, входящих в программу летних и зимних Олимпийских игр, российские спортсмены продолжат совершенствовать уровень спортивного мастерства, российский спорт высших достижений сохранит высокую конкурентоспособность и сформирует базу для эффективной работы системы российского спорта при различных сценариях развития геополитической и экономической ситуации в стране», – говорится в плане, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Ответственным за исполнение задач назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.