«Хватит пресмыкаться перед тварями. Россия должна решать, будет кто-то играть или нет. Мы их всегда били и будем бить! И европейцев, и всех». Байдачный об отстранении

Анатолий Байдачный высказался о шансах России вернуться в международные турниры.

«Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой ###### [существом]. Когда мы их разобьем, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех.

Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить! Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет.

Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага!

Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене. Мы должны просто победить, тогда все разрешится. После Великой Отечественной же не было никаких препятствий», – заявил бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Байдачный , тренировавший минское «Динамо », сборную Беларуси, «Терек», «Ростов», «Факел» и другие команды.