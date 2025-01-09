Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился дома и десяти олимпийских медалей из‑за пожаров в Калифорнии
Пятикратный олимпийский чемпион Гэрри Холл лишился дома из-за пожаров в США.
В Лос-Анджелесе (Калифорния), где Холл-младший арендовал дом, объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Не менее пяти человек погибли и более тысячи строений были уничтожены.
7 января бывший пловец был вынужден эвакуироваться, когда пламя подступило к его жилищу. Из дома он сумел забрать только собаку, инсулин, картину своего деда и религиозную деревянную фигурку, которую ему подарила дочь.
В доме остались десять олимпийских медалей Холла.
Гэри Холлу-младшему 50 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом по плаванию, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира.
В доме, который он снимал, находился бассейн, в котором Холл давал уроки плавания детям.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Swimming world magazine
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