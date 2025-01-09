Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился дома и десяти олимпийских медалей из‑за пожаров в Калифорнии

Пятикратный олимпийский чемпион Гэрри Холл лишился дома из-за пожаров в США.

В Лос-Анджелесе (Калифорния), где Холл-младший арендовал дом, объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Не менее пяти человек погибли и более тысячи строений были уничтожены.

7 января бывший пловец был вынужден эвакуироваться, когда пламя подступило к его жилищу. Из дома он сумел забрать только собаку, инсулин, картину своего деда и религиозную деревянную фигурку, которую ему подарила дочь.

В доме остались десять олимпийских медалей Холла.

Гэри Холлу-младшему 50 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом по плаванию, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр, трехкратным чемпионом мира.

В доме, который он снимал, находился бассейн, в котором Холл давал уроки плавания детям.