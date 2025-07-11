Анатолий Воробьев: «Скоро российский футбол будет вызывать больше интереса у правоохранительных органов, чем у болельщиков. Игроки делают ставки, 12 судей замешаны в скандалах – это пандемия»

Анатолий Воробьев поделился мнением о российском футболе.

«Меня в российском футболе уже давно ничего не удивляет. Сейчас будет продолжаться такой следственный дайвинг во все эти дела. Чем глубже расследование будет погружаться, тем больше будут вскрываться удивительные случаи в российском футболе.

Началось все после слов губернатора Самарской области Федорищева. Ведь и «Крылья Советов » должны «Ростеху» практически миллиард рублей, а это все-таки государственная компания. Этой ситуацией следствие тоже должно заняться.

Единственный человек, который реально боролся с этими явлениями, был Николай Толстых . Для него футбол был храмом, он хотел изгнать из него всех торговцев и фарисеев. Но его самого из этого храма вывели.

Вот мы и получили картину, когда футболисты делают ставки, календарь не могут сформировать до начала чемпионата, 12 судей замешаны в скандалах. Это пандемия. Только для ковида вакцину изобрели через два года, а вакцина против коррупции в российском футболе до сих пор не изобретена, к сожалению. Скоро наш футбол будет вызывать больше интереса у правоохранительных органов, чем у болельщиков», — сказал бывший генсек РФС .