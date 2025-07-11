  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба
147

«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба

«Ливерпуль» решил вывести из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Прежде «Ливерпуль» еще не выводил номера из обращения. Решение затрагивает все команды, от детской до женской.

«Это первый случай в истории «Ливерпуля», когда такая честь оказана отдельному человеку. Это уникальная дань уважения этому поистине замечательному человеку. После вывода этого номера из обращения он будет увековечен и, следовательно, никогда не будет забыт.

Диогу пришел к нам в 2020 году, он выиграл для нас 20-й титул, он с честью, отличием и страстью носил 20-й номер. И останется для нас номером 20 навсегда», – сказал директор FSG (Fenway Sports Group – владельцы «Ливерпуля») по футбольным операциям Майкл Эдвардс.

Кто выиграет Суперкубок России?4544 голоса
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoДиогу Жота
logoЛиверпуль
игровая форма
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» сыграет с «Престоном» в воскресенье. В связи с гибелью Жоты товарищеский матч могли отменить
вчера, 11:10
Хендерсон перейдет в «Брентфорд», контракт – до 2027-го
10вчера, 09:54
Диас и Алиссон посетили панихиду по Жоте и его брату в Гондомаре. Игроки «Ливерпуля» не смогли приехать на похороны Диогу
810 июля, 12:54
Рамуш посвятил Жоте гол «Реалу» в полуфинале КЧМ: «Хотел забить как можно скорее, чтобы почтить память друга. Это очень важно»
1310 июля, 11:55
Главные новости
Суперкубок России. «Краснодар» и ЦСКА сыграют в Казани, онлайн-трансляция начнется в 18:00
30сегодня, 05:15
Генсек РФС о возможном визите Инфантино в Россию: «Позвать можно, но нужно так, чтобы он мог. Начнется все-таки с приезда Чеферина, думаю»
1251 минуту назад
Синнер выбил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале «Уимблдона», «Оренбург» занял место «Торпедо» в РПЛ, «Ливерпуль» вывел номер Жоты, УЕФА не пустил «Пэлас» в ЛЕ и другие новости
6сегодня, 06:10
73-летний Луи ван Гал заявил, что справился с раком простаты: «Болезнь больше не беспокоит. Дела идут хорошо, мне все лучше и лучше»
17сегодня, 05:30
Митрофанов о «Торпедо» в Первой лиге: «У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью. Они получили более чем суровое наказание»
42сегодня, 04:25
Ерохин о победе «Зенита» над «Сьоном»: «Они бы точно боролись за место в топ-6 РПЛ. Надеюсь, что мы сделали какой-то шаг к возвращению в еврокубки»
24сегодня, 03:40
Молодые таланты, отправляйте заявку, если хотите попасть в нашу продуктовую команду – Спортс’’ Кэмп в помощь!
сегодня, 03:00Вакансия
Семин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это не пойдет на благо российскому футболу. У «Барсы» была такая же ситуация: говорили о каких-то махинациях»
75вчера, 21:50
Эндрик может пропустить до двух месяцев. У форварда «Реала» рецидив травмы бедра
15вчера, 21:42
«Реал» интересуется Мак Аллистером, но не готов платить «Ливерпулю» 100+ млн евро
66вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Виллиан Роша об уходе Николича из ЦСКА: «Обиды никакой нет. У нас нет времени горевать, ведь появился новый тренер. Адаптируемся к стилю Фабио»
21 минуту назад
Энцо Фернандес о КЧМ: «Жара невероятная. Играть при такой температуре очень опасно. Это сказывается и на зрелищности футбола»
536 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» против «Динамо» Москва, «Ростов» сыграет с «Факелом»
1сегодня, 06:45
«Ювентус» предложил «МЮ» 10+5 млн евро за Санчо (Джанлука Ди Марцио)
16сегодня, 06:35
Дивеев о жаре в Казани, где пройдет матч за Суперкубок: «Мы уже адаптировались. Несколько дней тренируемся при такой же погоде, в Москве было 30 градусов»
11сегодня, 06:20
Лунев о Личке в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк»: «Топ! Рад за него. Есть возможность бороться за попадание в еврокубки. Летать в Чехию проще, чем из Москвы»
5сегодня, 06:00
37-летний Папу Гомес стал игроком «Падовы» из Серии Б. Победитель ЧМ-2022 возвращается после отстранения на 2 года за допинг
3сегодня, 05:45
«Атлетик» представил 3-ю форму – в светло-зеленом цвете с изображением щитов в честь болельщиков команды во всем мире
4сегодня, 04:55Фото
«Бенфика» приобрела Обрадора у «Реала» за 5 млн евро. С 21-летним защитником подписан контракт до 2030 года
7сегодня, 04:40Фото
«Бенфика» хочет купить 50% прав на Феликса не дороже 20 млн евро. Хавбек согласен на существенное понижение зарплаты (O Jogo)
5вчера, 22:00