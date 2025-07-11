«Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Жоте. Это 1-й случай в истории клуба

«Ливерпуль» решил вывести из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось , что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Прежде «Ливерпуль» еще не выводил номера из обращения. Решение затрагивает все команды, от детской до женской.

«Это первый случай в истории «Ливерпуля», когда такая честь оказана отдельному человеку. Это уникальная дань уважения этому поистине замечательному человеку. После вывода этого номера из обращения он будет увековечен и, следовательно, никогда не будет забыт.

Диогу пришел к нам в 2020 году, он выиграл для нас 20-й титул, он с честью, отличием и страстью носил 20-й номер. И останется для нас номером 20 навсегда», – сказал директор FSG (Fenway Sports Group – владельцы «Ливерпуля ») по футбольным операциям Майкл Эдвардс.