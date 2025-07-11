Петрович из «Челси» за 25 млн фунтов перейдет в «Борнмут»

Джордже Петрович переходит в «Борнмут».

25-летний вратарь «Челси » будет продан за 25 млн фунтов, сообщает The Athletic.

Игрок сборной Сербии получил разрешение пройти медицинское обследование в «Борнмуте » на следующей неделе, после чего будет подписан пятилетний контракт.

В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 голов в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .