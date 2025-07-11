Петрович из «Челси» за 25 млн фунтов перейдет в «Борнмут»
Джордже Петрович переходит в «Борнмут».
25-летний вратарь «Челси» будет продан за 25 млн фунтов, сообщает The Athletic.
Игрок сборной Сербии получил разрешение пройти медицинское обследование в «Борнмуте» на следующей неделе, после чего будет подписан пятилетний контракт.
В сезоне-2024/25 Петрович выступал на правах аренды за «Страсбур» и пропустил 38 голов в 31 матче Лиги 1. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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