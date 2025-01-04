50 очков Си Джей Макколлума помогли «Новому Орлеану» прервать серию из 11 поражений подряд
Си Джей Макколлум набрал 50 очков в победном матче против «Уизардс».
Атакующий защитник «Нового Орлеана» повторил личный рекорд результативности в одном матче, набрав 50 очков и реализовав 10 трехочковых в победном матче против «Вашингтона» (132:120).
«Пеликанс» прервали серию из 11 поражений подряд, выиграв матч впервые с 5 декабря. «Уизардс» ухудшили свой показатель на выезде в этом сезоне до 1-15.
Макколлум стал первым игроков в истории «Пеликанс», который набрал 50+ очков и реализовал 10+ трехочковых в одном матче.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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