Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»
Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанцы превосходят ирландцев в ММА.
«В Ирландии нет бойцов, ребят. Давайте быть честными. Сколько бойцов из Ирландии вы назовете? Пол Хьюз и Конор Макгрегор, а кто еще? У них нет бойцов.
Дагестанский уровень ММА высок, а уровень Ирландии не стоит даже половины Дагестана», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: PFL MMA
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