RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. «Барса» не собирается сдаваться и может пойти в суд (Marca)
RFEF не зарегистрирует Дани Ольмо и Пау Виктора.
Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки.
В Королевскую испанскую футбольную федерацию не поступало никакой документации или запроса от «Барсы» по этим игрокам, сообщает Marca. В RFEF и Ла Лиге твердо стоят на своей позиции, она не изменится.
В то же время «Барселона» не намерена сдаваться и продолжает искать способ зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб может либо обратиться в Верховный спортивный совет (орган испанского правительства – Спортс’‘), либо обратиться в суд общей юрисдикции.
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