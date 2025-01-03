RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. «Барса» не собирается сдаваться и может пойти в суд (Marca)

RFEF не зарегистрирует Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать футболистов на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки.

В Королевскую испанскую футбольную федерацию не поступало никакой документации или запроса от «Барсы» по этим игрокам, сообщает Marca. В RFEF и Ла Лиге твердо стоят на своей позиции, она не изменится.

В то же время «Барселона» не намерена сдаваться и продолжает искать способ зарегистрировать Ольмо и Виктора. Клуб может либо обратиться в Верховный спортивный совет (орган испанского правительства – Спортс’‘), либо обратиться в суд общей юрисдикции.

Что вообще с Ольмо? «Барса» потеряет его бесплатно?