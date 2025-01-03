Голевая атака «Валенсии» началась после удара по ноге Родриго. Игроки «Реала» обращали внимание судьи на это после гола
Голевая атака «Валенсии» началась с потенциального фола на Родриго.
Контакт случился на половине поля «Валенсии»: Ярек Гасьоровски задел ногу Родриго. Затем валенсийцы провели голевую атаку: Хави Герра вовремя выбежал на выгодную позицию в штрафной и в касание пробил в ближний верхний угол после паса с правого фланга. Тибо Куртуа отбил мяч, и Уго Дуро добил в пустые ворота.
Игроки «Реала» были недовольны из-за возможного фола. Лукас Васкес общался с судьей Сесаром Сото Градо.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Sports
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