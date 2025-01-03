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Голевая атака «Валенсии» началась после удара по ноге Родриго. Игроки «Реала» обращали внимание судьи на это после гола

Голевая атака «Валенсии» началась с потенциального фола на Родриго.

Контакт случился на половине поля «Валенсии»: Ярек Гасьоровски задел ногу Родриго. Затем валенсийцы провели голевую атаку: Хави Герра вовремя выбежал на выгодную позицию в штрафной и в касание пробил в ближний верхний угол после паса с правого фланга. Тибо Куртуа отбил мяч, и Уго Дуро добил в пустые ворота.

Игроки «Реала» были недовольны из-за возможного фола. Лукас Васкес общался с судьей Сесаром Сото Градо.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Sports
logoРеал Мадрид
logoЛукас Васкес
logoсудьи
logoЛа Лига
logoВаленсия
logoХави Герра Морено
Сесар Сото Градо
logoЯрек Гасьоровски
logoРодриго
logoУго Дуро
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