Голевая атака «Валенсии» началась после удара по ноге Родриго. Игроки «Реала» обращали внимание судьи на это после гола

Голевая атака «Валенсии» началась с потенциального фола на Родриго.

Контакт случился на половине поля «Валенсии»: Ярек Гасьоровски задел ногу Родриго. Затем валенсийцы провели голевую атаку: Хави Герра вовремя выбежал на выгодную позицию в штрафной и в касание пробил в ближний верхний угол после паса с правого фланга. Тибо Куртуа отбил мяч, и Уго Дуро добил в пустые ворота.

Игроки «Реала» были недовольны из-за возможного фола. Лукас Васкес общался с судьей Сесаром Сото Градо.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»