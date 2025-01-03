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  • Ребенка в шапке «Зенита» не пускали на матч СКА на «СКА-Арене». Стюард требовал, чтобы ее сдали в камеру хранения (Данила Махалин)
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Ребенка в шапке «Зенита» не пускали на матч СКА на «СКА-Арене». Стюард требовал, чтобы ее сдали в камеру хранения (Данила Махалин)

Данила Махалин сообщил, что ребенка в шапке «Зенита» не пускали на игру СКА.

Хоккейный клуб из Петербурга сегодня проводит матч против ЦСКА.

«Стюарды не пустили на домашний матч СКА ребенка в шапке «Зенита». 

Стали свидетелями полнейшего абсурда на «СКА-Арене». Мальчику лет 7-8. Более того, его мама сказала: «Да нет проблем, сейчас снимем, уберем в сумку, если такие правила».

Стюард на входе №4 сказал: нет, идите обойдите несколько гейтов/входов, дойдите до камеры хранения. Сдайте шапку. И дальше пусть без шапки парень дойдет обратно.

И категорически не хотел идти на уступки, хотя, несмотря на странную ситуацию, никто стюарду не хамил, не ругался и не пытался конфликтовать. Все вокруг просто опешили. И думали, что это шутка или прикол.

Мы, естественно, сделали так, чтобы мальчик спокойно зашел с мамой там, где он хотел и на холоде шапку не снимал. Даже если она зенитовская. Но работники стадиона «СКА-Арена», вы там нормально себя чувствуете?» – написал журналист Данила Махалин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Данилы Махалина
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