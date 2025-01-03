Каррагер защищает Аморима и винит руководство «МЮ»: «Как можно было выделить 200 млн фунтов неудачнику, который играет 4-2-3-1, а после пригласить тренера, использующего трех защитников?»

Джейми Каррагер защищает Рубена Аморима и винит руководство «МЮ» в проблемах.

«Манчестер Юнайтед» находится в полном хаосе, и в воскресенье против «Ливерпуля» ситуация может стать еще хуже – но я не виню в этом главного тренера. Когда Рубену Амориму предложили работу в «Манчестер Юнайтед », ему сказали: «Сейчас или никогда». В последние два месяца, наверное, «никогда» казалось более привлекательным вариантом.

Инстинкт подсказывал Амориму остаться в «Спортинге» и приступить к перестройке на «Олд Траффорд» летом 2025 года. Его первоначальные инстинкты, вероятно, были правильными. Возможно, «Юнайтед» нашел подходящего человека для этой работы, но нанял его в самое неподходящее время. Руководство клуба несет за это большую ответственность.

Желание как можно скорее назначить главного кандидата понятно. Но сложнее объяснить следующее: как можно было выделить бюджет в размере 200 миллионов фунтов тренеру-неудачнику (Эрику тен Хагу – Спортс”), который играет по схеме 4-2-3-1, за четыре месяца до того, как пригласить тренера, использующего трех центральных защитников и латералей? Именно руководители «Манчестер Юнайтед», ответственные за футбольные операции, являются творцами этого хаоса, а не Аморим, – написал бывший защитник «Ливерпуля».