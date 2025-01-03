НБА. «Оклахома» примет «Нью-Йорк», «Даллас» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

Обладатели самых длинных победных серий «Оклахома» и «Нью-Йорк » встретятся друг с другом. «Даллас » примет лидирующий на Востоке «Кливленд ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.