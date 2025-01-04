«Реал» идет 1-м в Ла Лиге с 2-очковым отрывом, у «Атлетико» матч в запасе. «Барса» отстает на 5 баллов от лидера
Отставание «Барселоны» от лидера Ла Лиги увеличилось до 5 очков.
«Реал» сегодня обыграл «Валенсию» (2:1) и вышел на 1-е место, оторвавшись на 2 балла от «Атлетико». У команды Диего Симеоне есть матч в запасе.
«Барселона» идет третьей (у нее столько же матчей, сколько и у «Реала»). От «Атлетико» отставание 3 очка, от «Реала» – 5.
Опубликовано: Sports
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