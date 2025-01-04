«Барса» вышла на правило 1 к 1 благодаря сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Это условие для регистрации Ольмо и Виктора – клуб ожидает, что она произойдет не позднее вторника
Ла Лига в полночь по местному времени сообщила каталонскому клубу, что он вернулся к правилу 1 к 1. Это означает, что теперь «Барселона» может подписывать игроков на зимнем трансферном рынке без ограничений (в пределах лимита расходов на состав). Теперь каталонцы могут тратить на состав 1 евро на каждый «сэкономленный» 1 евро (под «сэкономленными» подразумевается зарплаты ушедших игроков и заработок на их трансферах).
Это стало возможным благодаря сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Сегодня «Барселона» получила недостающие 28 миллионов евро от одного из двух инвесторов.
Выход на правило 1 к 1 был необходимым условием для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, однако не гарантирует ее по умолчанию.
По данным Diario Sport, «Барселона» считает, что оба игрока могут быть официально зарегистрированы либо в субботу, либо во вторник.
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