Федерация шахмат России предложит спонсорам обязать игроков возвращать деньги в случае смены гражданства

Шахматистов в России могут обязать вернуть спонсорские деньги в случае переходов.

Президент Федерации шахмат России (ФШР ) Андрей Филатов рассказал, что спонсорам будет предложено включать соответствующий пункт в контракты игроков.

«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года.

Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», – сообщил Филатов.

С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.

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