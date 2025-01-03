Федерация шахмат России предложит спонсорам обязать игроков возвращать деньги в случае смены гражданства
Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что спонсорам будет предложено включать соответствующий пункт в контракты игроков.
«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года.
Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», – сообщил Филатов.
С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.
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