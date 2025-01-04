Гол Мбаппе «Валенсии» отменили из-за офсайда
Гол «Реала» в ворота «Валенсии» отменили из-за офсайда.
На 60-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота соперника, но его гол отменили из-за офсайда в момент передачи Джуда Беллингема.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Sports
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