Гол Мбаппе «Валенсии» отменили из-за офсайда

Гол «Реала» в ворота «Валенсии» отменили из-за офсайда.

На 60-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота соперника, но его гол отменили из-за офсайда в момент передачи Джуда Беллингема.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»