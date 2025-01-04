17-летний Люк Литтлер – самый молодой в истории чемпион мира по дартсу

17-летний англичанин Люк Литтлер стал самым молодым в истории чемпионом мира по дартсу.

Сегодня Литтлер обыграл нидерланда Майкла ван Гервена в финале ЧМ-2025 в Лондоне.

Прежний рекорд на турнирах под эгидой Professional Darts Corporation (PDC) принадлежал как раз ван Гервену, который в 2014-м стал чемпионом мира в возрасте 24 лет.

На чемпионатах мира под эгидой British Darts Organisation (BDO) возрастной рекорд был установлен другим представителем Нидерландов – Йелле Клаасеном в 2006-м. На момент победы ему был 21 год.