17-летний Люк Литтлер – самый молодой в истории чемпион мира по дартсу
17-летний англичанин Люк Литтлер стал самым молодым в истории чемпионом мира по дартсу.
Сегодня Литтлер обыграл нидерланда Майкла ван Гервена в финале ЧМ-2025 в Лондоне.
Прежний рекорд на турнирах под эгидой Professional Darts Corporation (PDC) принадлежал как раз ван Гервену, который в 2014-м стал чемпионом мира в возрасте 24 лет.
На чемпионатах мира под эгидой British Darts Organisation (BDO) возрастной рекорд был установлен другим представителем Нидерландов – Йелле Клаасеном в 2006-м. На момент победы ему был 21 год.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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