Исинбаева о смерти тренера Трофимова: «Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но главное, становиться сильной личностью. Каждый успех, каждая медаль – его заслуга»

Елена Исинбаева сообщила о смерти своего тренера Евгения Трофимова.

Заслуженный тренер России Трофимов скончался сегодня в возрасте 80 лет.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом – Трофимова Евгения Васильевича.

Евгений Васильевич был не просто моим тренером, он был человеком, который верил в меня тогда, когда я сама в себя не верила. Он был тем, кто занимался своей работой честно, самоотверженно, креативно, глубоко веря в процесс и в наш успех, даже тогда, когда все вокруг сомневались.

Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но самое главное, становиться сильной личностью. Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль – это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером, никогда не отчаивался, если что-то не получалось он объяснял каждую неудачу с точки зрения логики и глубокого анализа и настраивал на тренировочный процесс снова.

Для него было важно не количество рекордов и побед, а воспитание достойного, сильного и успешного человека. Он был педагогом с большой буквы.

Сегодня я скорблю вместе с его супругой Тамарой Федоровной, которая поддерживала нас с Евгением Васильевичем на каждой тренировке и вне ее, заботилась о нас, веселила и смягчала «углы», когда «гром и молния» возникали между нами. С его сыном Игорем, который принял меня как сестру. Со всеми, кто знал и любил этого Великого человека.

Его имя навсегда останется в моем сердце и в истории мирового спорта. Светлая память Вам, мой любимый Евгений Васильевич. Спасибо за все, чему вы меня научили. Вы навсегда останетесь частью моего пути. Ваша Ленусик», – написала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева на своей странице в соцсети.