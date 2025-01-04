«Милан» и «Интер» сыграют в финале Суперкубка Италии

Определилась финальная пара, которая сыграет за Суперкубок Италии.

Сегодня «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка Италии. «Интер» ранее прошел «Аталанту».

Финальный матч состоится 6 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.