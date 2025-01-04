«Милан» и «Интер» сыграют в финале Суперкубка Италии
Определилась финальная пара, которая сыграет за Суперкубок Италии.
Сегодня «Милан» обыграл «Ювентус» (2:1) в полуфинале Суперкубка Италии. «Интер» ранее прошел «Аталанту».
Финальный матч состоится 6 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем