IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»

IBU не рассматривает вопрос о допуске российских и белорусских биатлонистов.

Об этом сообщил директор департамента по коммуникациям Международного союза биатлонистов (IBU ) Кристиан Винклер, чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».

«На конгрессе IBU в сентября 2024 года в Белграде данный вопрос даже не рассматривался. В связи с этим в ближайшие недели, месяцы или даже более длительный срок не следует ждать никаких действий по возвращению российских и белорусских спортсменов.

Что-то может измениться только после окончания СВО, а также после того, как федерации в России и Беларуси выполнят указанные условия. В данный момент правила IBU не предусматривают допуск нейтральных спортсменов.

Нужно также отметить, что статус вопроса не менялся с момента, когда конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Решение было принято до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность таких мероприятий.

Исполнительный совет дал понять, что отстранение от членства будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.

Одним из важнейших критериев является дистанцирование от СВО на Украине, никто из должностных лиц или спортсменов не должен быть активно вовлечен в российские вооруженные силы и не должен принимать никакого участия в происходящем», – заявил Винклер.

Россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой IBU с марта 2022 года.