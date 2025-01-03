IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»
Об этом сообщил директор департамента по коммуникациям Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер, чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».
«На конгрессе IBU в сентября 2024 года в Белграде данный вопрос даже не рассматривался. В связи с этим в ближайшие недели, месяцы или даже более длительный срок не следует ждать никаких действий по возвращению российских и белорусских спортсменов.
Что-то может измениться только после окончания СВО, а также после того, как федерации в России и Беларуси выполнят указанные условия. В данный момент правила IBU не предусматривают допуск нейтральных спортсменов.
Нужно также отметить, что статус вопроса не менялся с момента, когда конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Решение было принято до дальнейшего уведомления, чтобы гарантировать безопасность и целостность таких мероприятий.
Исполнительный совет дал понять, что отстранение от членства будет сохраняться до тех пор, пока обе национальные федерации не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU.
Одним из важнейших критериев является дистанцирование от СВО на Украине, никто из должностных лиц или спортсменов не должен быть активно вовлечен в российские вооруженные силы и не должен принимать никакого участия в происходящем», – заявил Винклер.
Россияне и белорусы не допускаются до турниров под эгидой IBU с марта 2022 года.
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