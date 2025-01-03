Гендиректор «Пари НН»: «Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение – минимум 18 команд, можно больше. Лигу закрыть»
Давид Мелик-Гусейнов выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси.
«Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше.
Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть.
Тогда у команд будет больше маневров и возможностей для того, чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными.
Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем