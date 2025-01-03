Гендиректор «Пари НН»: «Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение – минимум 18 команд, можно больше. Лигу закрыть»

Давид Мелик-Гусейнов выступил за объединение чемпионатов России и Беларуси.

«Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение лиги. Надо сделать не 16, а минимум 18 команд, можно и больше.

Есть примеры чемпионатов, где клубов гораздо больше, чем у нас. Я за то, чтобы лигу закрыть.

Тогда у команд будет больше маневров и возможностей для того, чтобы показывать красивый футбол. Процессы должны быть максимально прозрачными.

Команды из Беларуси точно не уронят уровень РПЛ », – сказал генеральный директор «Пари НН » Давид Мелик-Гусейнов .