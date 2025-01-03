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  • Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»
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Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»

Роман Ротенберг сравнил инициативу в игре с девушкой.

Сегодня СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3. После двух периодов хозяева вели 4:0. В третьем периоде СКА пропустил 3 шайбы, после чего взял таймаут.

– Вы решили взять таймаут. Как вдохновили игроков?

– Инициатива – как девушка. Не надо было отдавать, мы просто забрали ее обратно.

Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и девушку забрали обратно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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