Ротенберг о таймауте в матче с ЦСКА: «Инициатива – как девушка. Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и забрали девушку обратно»
Роман Ротенберг сравнил инициативу в игре с девушкой.
Сегодня СКА дома обыграл ЦСКА со счетом 6:3. После двух периодов хозяева вели 4:0. В третьем периоде СКА пропустил 3 шайбы, после чего взял таймаут.
– Вы решили взять таймаут. Как вдохновили игроков?
– Инициатива – как девушка. Не надо было отдавать, мы просто забрали ее обратно.
Нужен был холодный душ, мы немного успокоились и девушку забрали обратно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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