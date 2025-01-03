Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»

Мохамед Салах сказал, что проводит последний сезон в «Ливерпуле».

– Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?

– Пока да. Это последние шесть месяцев.

Нет никакого прогресса [в переговорах]. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть, – сказал форвард «Ливерпуля».