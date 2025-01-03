Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»
Мохамед Салах сказал, что проводит последний сезон в «Ливерпуле».
– Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?
– Пока да. Это последние шесть месяцев.
Нет никакого прогресса [в переговорах]. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть, – сказал форвард «Ливерпуля».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем