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Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»

Мохамед Салах сказал, что проводит последний сезон в «Ливерпуле».

– Верите ли вы, что это ваш последний сезон в «Ливерпуле»?

– Пока да. Это последние шесть месяцев.

Нет никакого прогресса [в переговорах]. Мы далеки от какого-либо прогресса. Так что нам остается только ждать и смотреть, – сказал форвард «Ливерпуля».

Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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