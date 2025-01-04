Беллингем впервые в карьере не реализовал пенальти – пробил в штангу в матче с «Валенсией». Мбаппе заработал 11-метровый удар

Джуд Беллингем впервые в карьере не реализовал пенальти.

Полузащитник «Реала» не забил с 11-метровой отметки в игре Ла Лиги с «Валенсией», пробив в штангу. При этом пенальти заработал Килиан Мбаппе.

До этого Беллингем реализовал все четыре пенальти в карьере – в том числе два в составе «Реала» и два за «Боруссию».