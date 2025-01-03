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Мохамед Салах: «Хочу выиграть АПЛ с «Ливерпулем». Это мой последний год в клубе, хочется сделать что-то особенное для города»

Мохамед Салах поставил себе цель выиграть АПЛ в этом сезоне.

Вингер «Ливерпуля» рассказал, что летом, находясь в отпуске, составил список своих целей и амбиций на сезон.

«Первым пунктом в списке было выиграть Премьер-лигу с «Ливерпулем». В своих интервью за последние 7-8 лет я всегда говорю, что [хочу выиграть] Лигу чемпионов. Но сейчас я впервые скажу, что действительно хочу победить в АПЛ с «Ливерпулем».

Понятия не имею [почему так]. Наверное, потому, что мы не отпраздновали прошлую победу так, как хотели, и, кроме того, возвращаясь к этому, сейчас мой последний год в клубе, поэтому хочется сделать что-то особенное для города.

Это было у меня в голове. Мы ждали титула около 30 лет. Поэтому, когда мы выиграли его во время пандемии, у нас не было времени отпраздновать должным образом. Это не очень приятно, так что, надеюсь, мы сможем сделать это в этом году», – заявил Салах.

Салах считает, что проводит последний сезон в «Ливерпуле»: «Это последние шесть месяцев. Прогресса в переговорах нет»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
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