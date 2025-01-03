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«Тур де Ски». 5-й этап. Йохауг, Шлинн, Хайди и Лотта Венг, Нисканен, Диггинс, Сван, Андерссон выступят в квалификации классического спринта

Йохауг и Шлинн выступят в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

5-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 14:15, финалов – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Мелисса Гал (Франция)

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Патриция Эйдука (Латвия)

4. Тереза Йохауг (Норвегия)

5. Аня Вебер (Швейцария)

6. Тереза Штадлобер (Австрия)

7. Лотта Венг (Норвегия)

8. Хайди Венг (Норвегия)

9. Катержина Янатова (Чехия)

10. Кертту Нисканен (Финляндия)

11. Николь Монсорно (Италия)

12. Кристин Фоснес (Норвегия)

13. Лена Кентен (Франция)

14. Силье Теодорсен (Норвегия)

15. Ясмин Кахара (Финляндия)

16. Моа Илар (Швеция)

17. Йоханна Матинтало (Финляндия)

18. Виктория Карл (Германия)

19. Моа Лундгрен (Швеция)

20. Линн Сван (Швеция)

21. Юлие Мире (Норвегия)

22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

23. Джулия Керн (США)

24. Джесси Диггинс (США)

25. Лаура Гиммлер (Германия)

26. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

27. Рози Бреннан (США)

28. Криста Пярмякоски (Финляндия)

29. Надин Фендрих (Швейцария)

30. Эбба Андерссон (Швеция)

31. Пиа Финк (Германия)

32. Федерика Кассоль (Италия)...

45. София Лаукли (США)

Общий зачет (после 4-го этапа)

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:13.0,00

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 6,0

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 28,0

4. Джесси Диггинс (США) – 1.01,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 2.09,0

6. Силье Теодорсен (Норвегия) – 2.59,0

7. Виктория Карл (Германия) – 3.01,0

8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.14,0

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.22,0

10. Моа Илар (Швеция) – 3.29,0

11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.29,0

12. Кристин Фоснес (Норвегия) – 3.37,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
София Лаукли
logoсборная Швеции жен
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoХайди Венг
Виктория Карл
Николь Монсорно
Моа Илар
logoЭбба Андерссон
logoДжесси Диггинс
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoЛотта Венг
Катержина Янатова
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
logoсборная Финляндии жен
Лаура Гиммлер
результаты
logoТереза Штадлобер
Лена Кентен
Кристин Фоснес
logoсборная Австрии жен
logoКертту Нисканен
Надин Фендрих
logoЮлие Мире
logoЛинн Сван
Ясми Йоэнсуу
Аня Вебер
Патриция Эйдука
logoТереза Йохауг
лыжные гонки
Мелисса Гал
logoсборная Италии жен
logoсборная США жен
Джулия Керн
Рози Бреннан
сборная Латвии жен
Силье Теодорсен
сборная Швейцарии жен
logoТур де Ски
Ясмин Кахара
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
logoАстрид Ойре Шлинн
сборная Чехии жен
Пиа Финк
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