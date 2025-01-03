«Тур де Ски». 5-й этап. Йохауг, Шлинн, Хайди и Лотта Венг, Нисканен, Диггинс, Сван, Андерссон выступят в квалификации классического спринта

Йохауг и Шлинн выступят в квалификации классического спринта на «Тур де Ски».

«Тур де Ски» 5-й этап Валь-ди-Фьемме, Италия Женщины Спринт, классический стиль Начало квалификации – 14:15, финалов – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена». Старт-лист 1. Мелисса Гал (Франция) 2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 3. Патриция Эйдука (Латвия) 4. Тереза Йохауг (Норвегия) 5. Аня Вебер (Швейцария) 6. Тереза Штадлобер (Австрия) 7. Лотта Венг (Норвегия) 8. Хайди Венг (Норвегия) 9. Катержина Янатова (Чехия) 10. Кертту Нисканен (Финляндия) 11. Николь Монсорно (Италия) 12. Кристин Фоснес (Норвегия) 13. Лена Кентен (Франция) 14. Силье Теодорсен (Норвегия) 15. Ясмин Кахара (Финляндия) 16. Моа Илар (Швеция) 17. Йоханна Матинтало (Финляндия) 18. Виктория Карл (Германия) 19. Моа Лундгрен (Швеция) 20. Линн Сван (Швеция) 21. Юлие Мире (Норвегия) 22. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) 23. Джулия Керн (США) 24. Джесси Диггинс (США) 25. Лаура Гиммлер (Германия) 26. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) 27. Рози Бреннан (США) 28. Криста Пярмякоски (Финляндия) 29. Надин Фендрих (Швейцария) 30. Эбба Андерссон (Швеция) 31. Пиа Финк (Германия) 32. Федерика Кассоль (Италия)... 45. София Лаукли (США) Общий зачет (после 4-го этапа) 1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:13.0,00 2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 6,0 3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 28,0 4. Джесси Диггинс (США) – 1.01,0 5. Хайди Венг (Норвегия) – 2.09,0 6. Силье Теодорсен (Норвегия) – 2.59,0 7. Виктория Карл (Германия) – 3.01,0 8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.14,0 9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 3.22,0 10. Моа Илар (Швеция) – 3.29,0 11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.29,0 12. Кристин Фоснес (Норвегия) – 3.37,0 Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25