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НХЛ. «Флорида» сыграет с «Питтсбургом», «Сент-Луис» против «Оттавы», «Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом»

«Флорида» дома сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» проведет матч с «Оттавой», «Чикаго» будет противостоять «Монреалю», «Эдмонтон» примет «Анахайм».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoСент-Луис
logoМонреаль
logoОттава
logoАнахайм
logoЧикаго
logoВанкувер
logoПиттсбург
logoФлорида
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