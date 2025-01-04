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Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»

Винисиус Жуниор отреагировал на кричалку фанатов «Валенсии» про пляжный мяч.

«Реал» играет с с валенсийцами (0:1, 2-й тайм) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Болельщики домашней команды начали скандировать «Пляжный мяч Винисиусу» еще при приближении автобуса мадридцев к стадиону.

Выкрики продолжились на трибунах «Местальи» с самого начала игры. Также фанаты «Ваелнсии» освистывали Винисиуса при касании мяча. Как пишет Marca, вингер «Реала» начал встречу спокойно, но затем стал выражать протест.

Утверждается, что он показал фанатам соперника два пальца, вероятно, пожелав «Валенсии» вылета в Сегунду. Ранее он уже демонстрировал этот жест болельщикам «Райо Вальекано» в аналогичной ситуации.

«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
болельщики
logoЛа Лига
logoРайо Вальекано
logoМесталья
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